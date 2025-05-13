中国メディアの観察者網によると、中国の車載電池大手、寧徳時代新能源科技（CATL）は20日に香港証券取引所に上場し、取引が開始される。公募価格は1株当たり263香港ドル（約4900円）が上限で、1億1800万株を発行する。公開株数の調整オプションやグリーンシューオプションが行使されれば、調達額は最大50億ドル（約7300億円）となる。同社は調達資金の90％をハンガリー工場の建設に充てるという。SNEリサーチによると、2024年のCA