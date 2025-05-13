阪神・小幡竜平内野手（２４）が１２日、出場選手登録を抹消された。前日１１日・中日戦（甲子園）で２安打を放ちながら、六回に途中交代。一夜明けて病院を受診し、「左下肢の軽度の筋挫傷」と診断された。藤川監督は「この段階なので、一度登録を外して。長引くよりも、という判断になりましたね。筋肉のことなので、軽度のところから無理してやるとシーズン全般に対して難しくなってくることは考えられますからね」と説明し