巨人の秋広優人内野手（２２）、大江竜聖投手（２６）とソフトバンクのリチャード内野手（２５）の２対１のトレードが成立し、両球団が１２日に発表した。リチャードの背番号は「５２」に決定。巨人は今年初のトレード成立で、２３年１０月の阿部監督就任以降は５件目となった。主砲・岡本が左肘靱帯（じんたい）損傷で全治３か月程度の見込みとなる中、電撃的に獲得した右の大砲候補には打線の起爆剤となることが期待される。チ