北海道・札幌方面西警察署は12日、不同意性交等の疑いで、愛知県日進市に住む会社員の男（47）を逮捕しました。男は2025年1月9日、札幌市内のホテルで、札幌市に住む16歳未満の10代女性とみだらな行為をした疑いが持たれています。警察によりますと、2人はSNSを通じ知り合ったということです。男は調べに対し「16歳未満の女の子とみだらな行為をしたことに間違いない」と供述し、容疑を認めているということです。