NY株式12日（NY時間15:19）（日本時間04:19） ダウ平均42362.19（+1112.81+2.70%） ナスダック18679.79（+750.87+4.19%） CME日経平均先物38780（大証終比：+1080+2.79%） 欧州株式12日終値 英FT100 8604.98（+50.18+0.59%） 独DAX 23566.54（+67.22+0.29%） 仏CAC40 7850.10（+106.35+1.37%） 米国債利回り 2年債 3.989（+0.098） 10年債 4.453（+0.075） 30年債 4.8