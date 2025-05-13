◇大相撲夏場所2日目（2025年5月12日両国国技館）初の綱獲りに臨む大関・大の里が高安をはたき込みで下し、連勝発進した。得意の右差しの形に持ち込めなかったが、初日の若元春に続き先場所で負けていた難敵に本割で初めて勝利を挙げた。横綱・豊昇龍も若元春を厳しい攻めで一蹴して連勝。大関・琴桜も阿炎を下して今場所初勝利で、上位安泰となった。大の里に迷いはなかった。立ち合いで鋭く当たって、前傾姿勢になる理想