【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■B’z『UNITE #02』のライブペアチケットが当たるキャンペーンを実施！ B’zが出演する“スーパードライ”TVCMの第2弾『熱い渇きに。B’zセッション』篇の放映が、5月13日からスタート。併せて、アサヒビールの「B’z presents UNITE #02LIVE ご招待！キャンペーン」も実施開始となった。 「B’z presents UNITE #02LIVE ご招待！キャンペ&#12540