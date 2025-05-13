NY株式12日（NY時間14:13）（日本時間03:13） ダウ平均42324.38（+1075.00+2.61%） ナスダック18665.48（+736.56+4.11%） CME日経平均先物38805（大証終比：+1105+2.85%） 欧州株式12日終値 英FT100 8604.98（+50.18+0.59%） 独DAX 23566.54（+67.22+0.29%） 仏CAC40 7850.10（+106.35+1.37%） 米国債利回り 2年債 3.998（+0.107） 10年債 4.457（+0.079） 30年債 4.8