アメリカのトランプ大統領は、今週末にも中国の習近平国家主席と電話会談を行う可能性に言及しました。トランプ大統領：関係は非常に良い。習主席とはおそらく今週末ごろに話す予定だ。他にも取り組んでいる課題がある。トランプ氏は12日、米中高官協議で追加関税を互いに115％引き下げることで合意した事について「非常に友好的な協議だった」と評価した上で、「全面的なリセットを達成した」と成果を強調しました。その上で、習