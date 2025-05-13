NY株式12日（NY時間13:09）（日本時間02:09） ダウ平均42362.01（+1112.63+2.70%） ナスダック18693.21（+764.29+4.26%） CME日経平均先物38775（大証終比：+1075+2.78%） 欧州株式12日終値 英FT100 8604.98（+50.18+0.59%） 独DAX 23566.54（+67.22+0.29%） 仏CAC40 7850.10（+106.35+1.37%） 米国債利回り 2年債 3.985（+0.094） 10年債 4.451（+0.073） 30年債 4.8