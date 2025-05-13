サッカーＪ１、Ｃ大阪のＦＷ北野颯太（２０）がオーストリア１部の強豪ザルツブルクから正式オファーを受けていることが１２日、分かった。欧州サッカー関係者が明かした。年代別の日本代表にも選ばれてきた将来性豊かなアタッカーには、同１部のオーストリア（Ａ）ウィーンも獲得に乗り出す可能性があり、争奪戦に発展しそうだ。北野は今季トップ下でリーグ１５試合出場で、４得点２アシストと既にキャリアハイの活躍を見せて