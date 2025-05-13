NY株式12日（NY時間12:26）（日本時間01:26） ダウ平均42197.06（+947.68+2.30%） ナスダック18605.42（+676.50+3.77%） CME日経平均先物38695（大証終比：+995+2.58%） 欧州株式12日終値 英FT100 8604.98（+50.18+0.59%） 独DAX 23566.54（+67.22+0.29%） 仏CAC40 7850.10（+106.35+1.37%） 米国債利回り 2年債 3.983（+0.092） 10年債 4.449（+0.071） 30年債 4.880