【METAL BUILD DRAGON SCALE 鞠熾天-PURE ELEMENTS GUREN-】 開発・発売元：BANDAI SPIRITS 発売日：2025年3月24日（発送） 価格：38,500円 ジャンル：アクションフィギュア サイズ：全高約180mm 今回はプレミアムバンダイから限定発売された「METAL BUILD DRAGON SCALE 鞠熾天（まりしてん） -PURE ELEMENTS GUREN-」を、黒の騎士団入団