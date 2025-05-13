お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品（３２）が１２日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。週刊文春が報じた女優・永野芽郁（２５）と俳優・田中圭（４０）の親密ＬＩＮＥについて言及した。８日発売の週刊文春は、２人の親密な関係をうかがわせるやり取りを詳報した。２人の所属事務所はそれぞれ本人に確認し、ＬＩＮＥでこのやり取りはしていないと発表。不倫疑惑も改めて否定した。特徴的なフレーズがネット上を中心に