13日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年6月限は前日比870円高の3万8570円と急騰。日経平均株価の現物終値3万7644.26円に対しては925.74円高。出来高は1万1873枚となっている。 TOPIX先物期近は2803.5ポイントと前日比58.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は61.42ポイント高で推移。 ○主要先物価格・0時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 3