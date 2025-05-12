¢£¡ØMETROCK¡Ù¸ø¼°SNS¤ÇNEWS¤Î¥é¥¤¥Ö¥Õ¥©¥È¤â¸ø³«Ãæ ¡Ú¼Ì¿¿¡ÛNEWS¤ÈB¡õZAI¤Î¡Ø¥á¥È¥í¥Ã¥¯¡Ù¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡¿NEWS¡Ø¥á¥È¥í¥Ã¥¯¡Ù¥é¥¤¥Ö¥Õ¥©¥È①～③ NEWS²ÃÆ£¥·¥²¥¢¥­¤¬SNS¤Ë¤ÆNEWS¤ÈB¡õZAI¤ÎÉñÂæÎ¢¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£NEWS¤Ï5·î11Æü¤Î¡ØMETROCK¡Ê¥á¥È¥í¥Ã¥¯¡Ë2025¡Ù¤Ë½Ð±é¡£ ¤½¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¸åÇÚ¤ÎB¡õZAI¤¬¸«¤Ë¤­¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ ¡Ö²¶¤Ë·ÜÆù¤Î¼Ì¿¿Á÷¤Ã¤Æ¤¯¤ë¸åÇÚ¤¬Ãç´Ö¤òÏ¢¤ì¤Æ¥á¥È¥í¥Ã¥¯¸«