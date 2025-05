【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■Vaundyがロンドンの特別なロケーションからヒット曲をライブ!SP企画「マンスリーライブ!ライブ!」第3夜 5月19日放送のTBS『CDTVライブ!ライブ!』の出演アーティスト、歌唱楽曲が発表された。 ■出演アーティスト / 歌唱楽曲※アーティスト名五十音順XG「MILLION PLACES」「IS THIS LOVE」Kis-My-Ft2「Glory days」JIN「Don’t Say You Love Me