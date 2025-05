インターネットに接続するスマートテレビに遅延が生じるときは、DNS設定を変更することで改善するかもしれません。プログラミング愛好家のジェイリック・マニング氏が方法を紹介しています。Why I Changed My Smart TV DNS Settings (and How to Do It)https://www.makeuseof.com/why-changed-smart-tv-dns-settings-how-to-do-it/DNSはウェブサイト名をIPアドレスに変換する仕組みです。例えばスマートテレビがNetflixにアクセス