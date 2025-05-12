茨城県下妻市において、約50万本のポピーが咲き誇り、こいのぼりが泳ぐ鬼怒川河川敷で「第34回花とふれあいまつり」と「鎌庭捷水路通水90周年記念第28回鬼怒川流域交流Eボート大会」を令和7年5月18日(日)に同時開催します。 第34回花とふれあいまつり／鎌庭捷水路通水90周年記念第28回鬼怒川流域交流Eボート大会 茨城県下妻市において、約50万本のポピーが咲き誇り、こいのぼりが泳ぐ鬼怒川河川敷で「第34回花とふ