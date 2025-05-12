【モデルプレス＝2025/05/12】文化放送では、5月21日にTravis Japanの特別番組『サンシャインシティpresents Travis Japan you are my Sunshine』（よる7時〜9時）を放送。宮近海斗、七五三掛龍也、吉澤閑也の3人が出演する。同局でTravis Japanの冠番組が放送されるのは、今回が初となる。【写真】トラジャ松田元太、1週間で10kg減◆Travis Japan、文化放送で初冠ラジオ番組決定当番組では、Travis Japanが文化放送でのレギュラー
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