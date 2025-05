文化放送では、Travis Japanが出演する特別番組『サンシャインシティpresents Travis Japan you are my Sunshine』を2025年5月21日(水)午後7時00分から放送する。 今回の特別番組では、Travis Japanのメンバー・宮近海斗、七五三掛龍也、吉澤閑也の出演が決定。文化放送でTravis Japanの冠ラジオ番組がオンエアされるのは、今回が初めてとなる。 当番組では、Travis Japanが文化放送でのレギュラー番組を目指