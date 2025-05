これまでにも、猫の習性にちなんだ英語表現をいくつか紹介してきた。今回取り上げる 「When the cat’s away, the mice will play」 もその一つで、猫がいないとネズミが好き勝手に振る舞うという情景から生まれたイディオムである。【こちらも】「猫が引きずり込んできたものを見ろ」? 猫にまつわる英語イディオム (5)さて、これはどんな場面で使われるのだろうか。■意味日本語でも「鬼の居ぬ間に洗濯」といった表現がある