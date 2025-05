MAN WITH A MISSION(マン・ウィズ・ア・ミッション)のライブツアー「MAN WITH A MISSION presents“XV e.p. Tour 2025”」が、2025年6月より東京・大阪・広島にて開催される。MAN WITH A MISSION、新作EPを引っ提げたライブツアー5月9日(土)に全国ライブツアー「MAN WITH A "15th" MISSION PLAY WHAT U WANT TOUR 2025」を無事に完走したMAN WITH A MISSION。そのツアーファイナルとなった石川公演で発表された「MAN WITH A MISSIO