京都・二条城近くに位置するホテル ザ ミツイ キョウト(HOTEL THE MITSUI KYOTO)は、「“奇跡のはちみつ”アフタヌーンティー」をバー&ラウンジ「ザ ガーデンバー(THE GARDEN BAR)」にて2025年5月12日(月)から7月13日(日)まで開催する。希少なはちみつ3種を堪能できるアフタヌーンティー「“奇跡のはちみつ”アフタヌーンティー」は、オーストラリア発のナチュラルハニーブランド「ア バズ フロム ザ ビーズ(A BUZZ FROM THE BEES