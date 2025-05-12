2月、トルコ南東部ディヤルバクルでPKK指導者オジャラン受刑者の写真を掲げる人たち（ロイター＝共同）【イスタンブール共同】トルコの非合法武装組織クルド労働者党（PKK）は12日、40年以上にわたる反政府武装闘争を終結させ、解散を決めたと発表した。PKKに近いメディアが声明を伝えた。今後は武装解除の着実な履行が焦点となる。PKKはシリアやイラクに点在しており、関連勢力の全てが闘争終結に応じ、不安定な地域情勢の転換