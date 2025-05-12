2月、トルコ南東部ディヤルバクルでPKK指導者オジャラン受刑者の写真を掲げる人たち（ロイター＝共同）【イスタンブール共同】トルコの非合法武装組織クルド労働者党（PKK）は12日、40年以上にわたる反政府武装闘争を終結させ、解散を決めたと発表した。PKKに近いメディアが声明を伝えた。今後は武装解除の着実な履行が焦点となる。PKKはシリアやイラクに点在しており、関連勢力の全てが闘争終結に応じ、不安定な地域情勢の転換
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 第3子性別発表がエグい 批判の声
- 2. 石破首相夫人の花柄ワンピが物議
- 3. 花井組が炎上 被害者とやり取り
- 4. 田中圭「別宅」で永野と密会か
- 5. 女性の電車内迷惑行為にSNS騒然
- 6. 買い占めたお前が…JA全農に怒り
- 7. 柄本&さとう 変装なしのデート姿
- 8. 千葉市女性死亡 近所の15歳逮捕
- 9. 永野&田中圭 もう引き返せないか
- 10. 「不機嫌表情」雛形あきこに同情
- 1. 石破首相夫人の花柄ワンピが物議
- 2. 千葉市女性死亡 近所の15歳逮捕
- 3. 千葉市事件 15歳少年から聴取
- 4. 東大医学部「違法エロ接待」か
- 5. 夫の「ジブリ風自画像」に違和感
- 6. 中居正広氏側が性暴力認定に反論
- 7. 銀行員23人「不正したら自害」
- 8. 男児が川に転落 父が救助も死亡
- 9. 首切断 母に裁判長がかけた言葉
- 10. トランプ氏の重大発表 薬の減額
- 1. 花井組が炎上 被害者とやり取り
- 2. 女性の電車内迷惑行為にSNS騒然
- 3. 目の違和感を放置 味わった恐怖
- 4. コメ価格値下がり「ギャグかよ」
- 5. 子どもを「枯らす」親の特徴
- 6. 電磁砲「レールガン」試作品、洋上で発射実験へ…中国・北朝鮮の「極超音速兵器」迎撃に有効
- 7. 売るに売れない実家 10年の苦悩
- 8. 花井組社長はヤクザに憧れ 証言
- 9. 夢の田舎暮らし「地獄の日々」
- 10. 闇バイト許さない「攻める防犯」
- 1. トルコで大麻を焼却 幻覚症状も
- 2. 韓国人女性 フランスで暴言被害
- 3. 「鉛から金へ」欧州で観測成功
- 4. F-16撃墜 ロシア防空の壁
- 5. 「人生最高の寿司」訪日客が絶賛
- 6. ゼレンスキーが会談ついに決断
- 7. 中国籍の３人を逮捕、スーツケースの中に天然記念物のヤドカリ数千匹 奄美大島
- 8. オオアブラギリ新品種開発される
- 9. 中国女性 恋人の食費に不信感
- 10. ロシア情報機関が狙うポーランド
- 1. 5浪で明治大学に合格 驚きの顛末
- 2. 「暗号資産（仮想通貨）の始めどきは？」「税金やリスクは？」 取引所の”中の人”に初心者の疑問をぶつけてみた
- 3. 息子から「驚愕LINE」父の後悔
- 4. 社員のうっかりで会社が大損害
- 5. 資産2億円に 人生を変えたアプリ
- 6. LINEのトーク流出を防ぐ裏ワザ
- 7. 全国民に現金給付「効率が悪い」
- 8. 「浴槽レス」の住宅が若者に人気
- 9. 日本人の「一番好きな肉」が激変
- 10. 勤続30年 順風満帆から転落に涙
- 1. 「もうTemuいらない」不満の声
- 2. レトロカメラが令和で再燃中
- 3. 動画視聴に最高の格安タブレット
- 4. LINE隠しスタンプ 無料GETの方法
- 5. Skype まだ間に合うチャットDL
- 6. テスラ車 総走行距離を水増しか
- 7. その高さ1キロメートル――世界一の高層ビルが香港に誕生 高級マンションと複合施設一体型『ザ・パール』のここがすごい
- 8. 国内初「AI大学講師」を正式導入
- 9. 米殺害事件 AIで被害者証言
- 10. コスパ最強のおすすめスマホ3選
- 11. 米FTC サブスク解約規則を発表
- 12. 驚異的機能 便利な無料AIツール
- 13. ソニーの次期フラッグシップスマホ「Xperia 1 VII」の新しいティザーが公開！公式資料もリークで4回のOSバージョンアップなどに対応へ
- 14. 量子コンピューターの“方式”は主に5つ──其の伍【超伝導方式】IQM
- 15. バーキン「ワッパー祭り」開催
- 16. 中高生の70%が視力1.0未満。近視時代の対策ガジェット「めまもりん」
- 17. Z世代人気seju振袖美女集結
- 18. インターネット最大のディープフェイクポルノサイト「Mr.Deepfakes」が永久閉鎖
- 19. JR東日本 高輪ゲートウェイシティで最先端のドローンやレース大会イベント 「JR東日本グループ ドローンDX CHAMPIONSHIP」開催
- 20. iPadも登場 Amazonセール開催中
- 1. 大谷の胸ぐら掴む...珍事が発生
- 2. 井岡敗戦 終了ゴング後に空き缶
- 3. 尚弥 ダウン20秒後に発した5文字
- 4. ド軍30歳復帰遠のく 監督が言及
- 5. 巨人・坂本 出場選手登録抹消へ
- 6. BD人気選手が出禁 未来バッサリ
- 7. G秋広らとSBリチャード トレード
- 8. 久保建英「王者」加入に現実味
- 9. 大谷 106年で一人の記録に米悲鳴
- 10. コーチが鉄拳制裁「辞めまーす」
- 1. 第3子性別発表がエグい 批判の声
- 2. 田中圭「別宅」で永野と密会か
- 3. 買い占めたお前が…JA全農に怒り
- 4. 柄本&さとう 変装なしのデート姿
- 5. 永野&田中圭 もう引き返せないか
- 6. 「不機嫌表情」雛形あきこに同情
- 7. 裸で4時間 ドバイ案件めぐる証言
- 8. まさか春日が 高級車購入に驚き
- 9. 大河「べらぼう」異例の注意喚起
- 10. Koki,まさか…映画「ランク外」
- 1. パンサー尾形の妻 夜中に激痛
- 2. 上品マダム 優先席の若者に一言
- 3. 授乳室 隣からありえない声
- 4. 運動会弁当に孫が逆転パンチ
- 5. ユニクロのメンズコーナーが穴場
- 6. 義母の孫催促「恐ろしい理由」
- 7. ママ友のトラブル 対処法は?
- 8. 義母には伝えなかった妊娠報告
- 9. 旅行デート中 警察が乱入した訳
- 10. ロイホ 今年もメロン尽くし