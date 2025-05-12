夏の参議院議員選挙を前に、公明党の斉藤鉄夫（さいとうてつお）代表が熊本に入り、党勢拡大を呼びかけました。 【写真を見る】公明党 斉藤代表「自公政権の継続を」「経済対策は減税と給付」熊本で 公明党熊本県本部が開いた会合には、県内の党所属議員や党員など約1600人が参加しました。この中で斉藤代表は、夏の参院選について自公連立政権の継続を訴えました。 公明党斉藤鉄夫代表「トランプ関税がどうなるか分かりま