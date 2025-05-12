Ｊ１の神戸が今夏、ヴィッセル神戸３０周年記念チャリティーマッチ「ＦＲＩＥＮＤＬＹＭＡＴＣＨ」として、バルセロナ（スペイン）と試合を行うことを発表した。バルセロナで活躍していた元スペイン代表イニエスタ、元同代表ダビド・ビジャを神戸が獲得したこともある両チームの関係性。神戸の記念すべき年に、世界最高峰のクラブが花を添える。バルセロナはラ・リーガで現在首位。残すところあと３試合で、２位・Ｒマドリー