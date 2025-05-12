1980年の誕生以来、世界中で親しまれてきたゲームキャラクター『パックマン』と、クリスピー・クリーム・ドーナツ（KKDJ）の初コラボが実現。14日から期間限定で全国のKKDJ店舗（一部除く）にて、「PAC-MAN × Krispy Kreme Doughnuts」コラボドーナツ3種が発売される。【写真】「パックマン」の世界へ！コラボデザインボックスも「パックマン」の45周年を記念して登場するのは、『パックマン カスタード スプリンクル』、『ゴ