◆プロボクシング▽スーパーフェザー級（５８・９キロ以下）８回戦砂川隆祐―上原拓哉（５月１３日、東京・後楽園ホール）世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝のスパーリングパートナーを務めた日本スーパーフェザー級２位・砂川隆祐（２６）＝沖縄ワールドリング＝が１３日、大橋ジム主催興行「フェニックスバトル１３５」で上原拓哉（２９）＝ライオンズ＝との同級８回戦に臨む。１２日は都内