【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■タイトル曲「Don’t Say You Love Me」をはじめ、多彩なジャンルのナンバーを収録! BTSのJINが、5月リリースの2ndソロアルバム『Echo』に収録される全曲のハイライトメドレーを公開した。 タイトル曲「Don’t Say You Love Me」を含め、7つのトラックすべてが、JINが長く愛し続けてきたバンドサウンドをベースにしたもの。叙情的なメロディのポップからエネ