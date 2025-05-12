¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¥ó¥°²Î¼ê¤Î¸öÅÄÐÔÌ¤(42)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¸ø³«¤·¤¿Ãæ¹ñ¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¼Ì¿¿¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖStrawberry Music Festival¡£Day2 in ËÌµþ¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Ê£¿ô¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¸öÅÄ¤é¤·¤¯¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¥ó¥°¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤¤¤¤¼Ì¿¿¤¿¤¯¤µ¤ó¤À¡×¥é¥¤¥Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç​​​​​¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤ë¸öÅÄ¡Ê¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥àko