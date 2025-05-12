兵庫県の斎藤元彦知事を巡る内部告発問題で、斎藤氏や県幹部らがパワハラ対策や公益通報者保護制度について学ぶ研修が１２日午後、始まった。研修は約４時間で、「組織マネジメント向上やパワハラ対策」「公益通報者保護制度」「個人情報保護制度」の３部構成。第１部では専門家が「パワハラのない風通しの良い職場づくりに向けて」をテーマに講演する。斎藤氏は１２日午前、研修に先立って記者団の取材に応じ、「風通しの良
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