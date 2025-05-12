【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■ME:Iは、最新曲「MUSE」やカバー曲「PICK ME」披露 ME:Iが、5月10日・11日に千葉・幕張メッセにて開催された『KCON JAPAN 2025』に出演した。 2024年に初出演した『KCON JAPAN』に1年ぶりにカムバックしたME:Iは、10日に「ARTIST STAGE」に登場。「Hi-Five-Band Arrange Ver.-」から元気よく始まり、先日PVが公開された「Million Stars」やデビュー曲「Click」など、5曲