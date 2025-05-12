J1¥ê¡¼¥°Àï¤Ç6»î¹çÇòÀ±¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤ÎFW´äºêÍª¿Í¡Ê26¡Ë¤¬¡¢17Æü¤Ë¥Ù¥¹¥ÈÅÅ´ï¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡ÊÊ¡²¬»Ô¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÌ¾¸Å²°Àï¤Ç¤Î´¬¤­ÊÖ¤·¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£¼«¿È¤¬¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡ÖFIRSTATHLETECLUB¡×¡Ê¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¥¯¥é¥Ö¡Ë¤¬11Æü¤ËÊ¡²¬»ÔÆâ¤Ç³«¤¤¤¿¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ë»²²Ã¡£Ìó150¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¡Ö¤³¤³¿ô»î¹ç¤Ï¼«Ê¬¤é¤·¤µ¡¢¶¯ÅÙ¤ä¸µµ¤¤µ¤¬Â­¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤â¤¦°ìÅÙ¼«Ê¬¤ò¸«¤Ä¤á¡¢µåºÝ¤Ê¤É¤Ç¥Á¡¼