巨人の秋広優人内野手（２２）、大江竜聖投手（２６）とソフトバンク・リチャード内野手（２５）の交換トレードが１２日に成立し、両球団から発表された。巨人は今年初のトレード成立。４番・岡本が「左肘靱帯（じんたい）損傷」で長期離脱となり、パンチ力のある右打者を獲得。主力に故障者が続出し、投打ともに選手層を厚くしたいソフトバンクとの思惑が一致した。高卒５年目の秋広は今季ここまで５試合の出場で７打数１安