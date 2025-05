【「リコリス・リコイル」POP UP SHOP in 錦糸町マルイ】 開催期間:4月25日~6月1日 場所:錦糸町マルイ7F イベントスペース(〒130-0022 東京都墨田区江東橋3-9-10) 営業時間:10時30分~19時 アニメ「リコリス・リコイル」POP UP SHOP in 錦糸町マルイにて、5月17日より新グッズが発売される。 今回展開されるのは、「リコリス・リ