盗まれた盆栽（警視庁提供）園芸店に侵入し盆栽22点を盗んだとして、警視庁捜査3課は12日までに、窃盗と建造物侵入の疑いで茨城県境町、ベトナム国籍の無職ファム・ミン・ドゥック容疑者（30）を逮捕した。捜査3課によると「仕事を辞めて収入がなく、フェイスブックで仕事を見つけて応募した」と供述。盗まれた盆栽は約10万円のクロマツなどで、同課は売却目的とみている。逮捕容疑は昨年12月7日午前2時ごろ、東京都昭島市の園