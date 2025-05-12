King ＆ Princeが、5月22日発売の雑誌「Myojo」7月号（集英社）通常版・ちっこい版の表紙と裏表紙、そして中面の特集12ページ、厚紙カードに登場する。【写真】ちっこい版はKing ＆ Princeの“オフ”を表現した手つなぎショット5月23日にCDデビュー7周年を迎え、8年目に突入するKing ＆ Prince。7周年を記念して、7月号の表紙は、原点でもあるグループ名の“King ＆ Prince”をテーマに、ふたりの王子のオン・オフを表現。オン
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