乃木坂46・筒井あやめ 1st写真集『感情の隙間』（光文社）より、4種の裏表紙が公開された。【写真】あやめんのパジャマ姿にオーバーオールも『感情の隙間』裏表紙をイッキ見乃木坂46の4期生・筒井あやめ1st写真集の裏表紙4種（通常版、セブンネットショッピング限定版、楽天ブックス限定版、紀伊國屋書店限定版）が決定。通常版裏表紙は、肩リボンの赤いミニワンピで、マヨルカ島のソレルの街の路地裏で見つけたハートマー