【花海咲季-Fighting My Way- 彩色原型】 5月12日 公開 コトブキヤは、フィギュア「花海咲季-Fighting My Way-」の彩色原型を5月12日に公開した。 本商品は「学園アイドルマスター」に登場するアイドル「花海咲季」をフィギュア化したもの。PSSR「Fighting My Way」のステージ衣装姿が再現され、堂々とした表情や細かなアクセサリも造形され、髪にはグラデーションが確認で