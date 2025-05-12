Hearts2Heartsがアメリカの有名音楽フェスティバル「iHeart Radio's 102.7 KIIS FM Wango Tango Presented by Fiji Airways」（以下「iHeart Radio Wango Tango 2025」）に出演し、初ステージを成功裏に終えた。【写真】Hsearts2Heartsのメンバー8人のプロフ＆魅力とは？Hearts2Heartsは5月10日（以下、現地時間）アメリカのハンティントン・ビーチで開催された「i Heart Radio Wango Tango 2025」に登場し、ロサンゼルスの海辺を