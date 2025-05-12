【新コレクション「DONALD THE KING BIRTHDAY」・「DONALD MOKOMOKO BIRTHDAY」】 5月16日～順次発売予定 ぬいぐるみ（価格：5,000円）イメージ ウォルト・ディズニー・ジャパンは、6月9日のドナルドダックの誕生日を記念した新コレクション「DONALD THE KING BIRTHDAY」と「DONALD MOKOMOKO BIRTHDAY」をディズニーストア店舗にて5月16日より順次発売する。 また