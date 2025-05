ドナルド・トランプ氏がアメリカ合衆国第47代大統領に就任した直後、GoogleはGoogleマップで「メキシコ湾」の表記を「アメリカ湾」に変更しました。この表記変更について、メキシコのクラウディア・シェインバウム大統領が、Googleを訴えたことが明らかになっています。Mexico says it's suing Google for labeling Gulf of Mexico as Trump-preferred Gulf of America - CBS Newshttps://www.cbsnews.com/news/mexico-sues-google