【Tower of Fantasy(幻塔) 凛夜 1/7 完成品フィギュア】 5月10日 予約開始 9月 発売予定 価格:6,380円 OMAHAは、フィギュア「Tower of Fantasy(幻塔) 凛夜 1/7 完成品フィギュア」を9月に発売する。予約受付は5月10日より「あみあみ」にて実施中。価格は6,380円。 本商品は、ゲーム「Tower of Fantasy(幻塔)」に登場するヴェラ大陸の第一都市・ミラポリス