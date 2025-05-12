¿ÍÀ¸¤ËÌÂ¤¤¤Ê¤¬¤é¥½¡¼¥×¾î¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¼ã¤¤½÷À­¡¦²ÃÆá¤È¡¢Èà½÷¤Ë²ð¸î¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ç§ÃÎ¾É¤ÎÁÄÊì¡¦µª¹¾¤Î¸òÎ®¤òÌÀ¤ë¤¯¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥¿¥Ã¥Á¤ÇÉÁ¤¤¤¿¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê±Ç²è¡Ø¤¦¤©¤Ã¤·¤å¡Ù¤¬Àä»¿¸ø³«Ãæ¤À¡£ËÜºî¤Ç¡¢²ÃÆá¤ò±é¤¸¤ë¼ã¼êÃíÌÜ³ô¤ÎÃæÈøÍ­²À¤È¶¦¤Ë¡¢µª¹¾Ìò¤Ç¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤¬¡¢9Ç¯¤Ö¤ê¤Î±Ç²è¼ç±é¤È¤Ê¤ë¸¦¥Ê¥ª¥³¡£ºî»ì²È¡¦ÊüÁ÷ºî²È¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿±ÊÏ»Êå¤òÁÄÉã¤Ë»ý¤Á¡¢Ç§ÃÎ¾É¤ÎÁÄÊì¤ÈÀÜ¤·¤¿¼«¿È¤Î·Ð¸³¤ò´ð¤ËµÓËÜ¤ò½ñ¤­¾å¤²¤¿²¬&