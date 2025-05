WWEのPLE「バックラッシュ」(10日=日本時間11日、ミズーリ州セントルイス)に登場し、WWE移籍を果たした元新日本プロレスのジェフ・コブ(42)が話題を呼んでいる。US王者ジェイコブ・ファトゥ vs LAナイトv vs ドリュー・マッキンタイア vs ダミアン・プリーストのフェイタル4WAY王座戦に、ソロ・シコアとともに介入。前王者ナイトを襲撃して、ファトゥの王座防衛を援護した。4月14日に「本人の