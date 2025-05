瞑想(めいそう)にはリラックスやストレスの減少といった効果があるといわれており、近年さまざまな分野で注目を集めています。新たに、心の中でマントラ(真言)を15〜20分間唱える瞑想を1日2回ほど行う超越瞑想を10年以上実践してきた人々は、ストレスが少なく老化も遅いという研究結果が報告されました。Possible Anti-Aging and Anti-Stress Effects of Long-Term Transcendental Meditation Practice: Differences in Gene Expre