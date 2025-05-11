[5.11 ¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè36Àá](¥ª¡¼¥ë¥É ¥È¥é¥Õ¥©¡¼¥É)¢¨22:15³«»Ï<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>[¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É]ÀèÈ¯GK 1 ¥¢¥ë¥¿¥¤¡¦¥Ð¥æ¥ó¥É¥¥¥ëDF 3 ¥Ì¥»¥¢¡¦¥Þ¥º¥é¥¦¥£DF 15 ¥ì¥Ë¡¼¡¦¥è¥íDF 23 ¥ë¡¼¥¯¡¦¥·¥ç¡¼MF 7 ¥á¥¤¥½¥ó¡¦¥Þ¥¦¥ó¥ÈMF 8 ¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹MF 16 ¥¢¥Þ¥É¡¦¥Ç¥£¥¢¥íMF 25 ¥Þ¥Ì¥¨¥ë¡¦¥¦¥¬¥ë¥ÆMF 37 ¥³¥Ó¡¼¡¦¥á¥¤¥Ì¡¼MF 41 ¥Ï¥ê¡¼¡¦¥¢¥Þ¥¹FW 9 ¥é¥¹¥à¥¹¡¦¥Û¥¤¥ë¥ó¥É¹µ¤¨GK 22 ¥È¥à¡¦¥Ò¡¼¥È¥óDF 2 ¥Ó