[5.11 ¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè36Àá](Tottenham Hotspur Stadium)¢¨22:15³«»Ï<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>[¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à]ÀèÈ¯GK 31 ¥¢¥ó¥È¥Ë¥ó¡¦¥­¥ó¥¹¥­¡¼DF 4 ¥±¥Ó¥ó¡¦¥À¥ó¥½DF 23 ¥Ú¥É¥í¡¦¥Ý¥íDF 24 ¥¸¥§¥É¡¦¥¹¥Ú¥ó¥¹DF 33 ¥Ù¥ó¡¦¥Ç¥¤¥Ó¥¹MF 14 ¥¢¡¼¥Á¡¼¡¦¥°¥ì¥¤MF 29 ¥Ñ¥Ú¡¦¥Þ¥¿¥ë¡¦¥µ¡¼¥ëMF 30 ¥í¥É¥ê¥´¡¦¥Ù¥ó¥¿¥ó¥¯¡¼¥ëFW 11 ¥Þ¥Æ¥£¥¹¡¦¥Æ¥ëFW 21 ¥Ç¥ä¥ó¡¦¥¯¥ë¥¼¥Õ¥¹¥­FW 28 ¥¦¥£¥ë¥½¥ó¡¦¥ª¥É¥Ù¡¼¥ë¹µ¤¨GK 1 ¥°¥ê¥¨¥ë¥â¡¦¥Ó¥«¡¼¥ê¥ªDF 17 ¥¯