[5.11 ¥ª¥é¥ó¥À¡¦¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥Ó¥¸Âè32Àá](¥¹¥¿¥Ç¥£¥ª¥ó¡¦¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È)¢¨21:30³«»Ï<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>[¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È]ÀèÈ¯GK 22 ¥Æ¥£¥â¥ó ¥ô¥§¥ì¥ó¥í¥¤¥¿¡¼DF 5 G. SmalDF 18 G. TraunerDF 26 G. ReadDF 33 ¥À¥Ó¥É¡¦¥Ï¥ó¥Ä¥³MF 4 ¥Õ¥¡¥ó¡¦¥¤¥ó¥Ü¥àMF 7 ¥ä¥¯¥Ö¡¦¥â¥Ç¥ëMF 14 ¥¤¥´¡¼¥ë¡¦¥Ñ¥¤¥·¥ã¥ª¥óMF 23 A. Hadj MoussaMF 27 A. MilamboFW 9 ¾åÅÄåºÀ¤¹µ¤¨GK 21 P. AndreevGK 39 L. BossinDF 11 Q. HartmanDF 16 ¥¦¡¼¥´¡¦¥Ö